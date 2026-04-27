Фермера обманули при покупке двигателя в Актюбинской области

64-летний глава крестьянского хозяйства нашел объявление о продаже двигателя для автомобиля Ford, но нарвался на мошенника, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали стражи порядка, предварительно связавшись, покупатель и продавец встретились и обсудили условия сделки. Фермер внес предоплату в размере 210 тыс. тенге, а оставшуюся сумму стороны договорились оплатить после получения двигателя.

Однако после получения денег "продавец" перестал выходить на связь. Потерпевший был вынужден обратиться в полицию.

"По данному факту мошенничества проводятся следственные действия. Подозреваемый доставлен в отдел полиции".

