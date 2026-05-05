Брендовую куртку Moncler за 1 млн тенге украли в мечети Астаны – видео

В одной из мечетей Астаны раскрыта кража дорогой брендовой куртки за 1 млн тенге. Об этом 5 мая 2026 года сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции, передает Zakon.kz.

Полицейские установили, что неизвестный мужчина пришел в одну из мечетей города и, воспользовавшись свободным доступом, тайно похитил из числа развешенной в коридоре женской одежды черную женскую куртку бренда Moncler.

Сумма причиненного материального ущерба составила 1 млн тенге.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его", – сообщили в ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Департамент полиции призывает граждан быть внимательными к своему имуществу в общественных местах.

При обнаружении подозрительных действий необходимо незамедлительно сообщить по номеру 102.

