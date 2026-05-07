Ножевое нападение на соседей устроил шымкентский пенсионер

Ночью 6 мая в жилом массиве "Жанаталап" 70-летний житель Шымкента ранил ножом двух своих соседей, сообщает Zakon.kz.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами, передает Almaty.TV. Их родственники предполагают, что у подозреваемого могут быть психические расстройства, но официального подтверждения этой информации нет.

Нападавший задержан, а все обстоятельства происшествия выясняются.

"70-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение", – отметили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

