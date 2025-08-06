Вооруженное нападение на замакима Шымкента: во время суда открылись неожиданные детали

В Шымкенте судят экс-начальника ТОО "Тургын уй Шымкент" Ернара Жиембая, стрелявшего в замакима города Руслана Берденова. Во время процесса подсудимый сделал ряд заявлений, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, Жиембай в апреле около здания акимата пять раз выстрелил в Берденова, три пули попали в цель. Замакима получил тяжелые ранения и больше трех недель провел в больнице. Сторона обвинения считает, что конфликт произошел из-за рабочих разногласий, так как Берденов хотел, чтобы Жиембай уволился.

"21 апреля начальник отдела мониторинга за строящимися объектами в Управлении строительства Шымкента Кенжебаев по телефону сообщил подсудимому Жиембаю, что заместитель акима Шымкента Берденов сказал тому написать заявление об увольнении с должности руководителя ТОО "Тұрғын үй Шымкент" по собственному желанию. После чего у Жиембая появился преступный умысел, направленный на убийство". Прокурор Динислам Альжан

Отмечается, что подсудимый озвучил другую версию. Он выступал больше часа. Мужчина признал, что с начальником у него почти сразу после назначения сложились непростые отношения.

"Как-то он вызвал меня в кабинет и сказал написать заявление, а я как раз собирался увольняться. Но позже я услышал, что он хочет засудить меня. Я не понимал, почему такое отношение. Позже он говорил: "Ты сядешь в тюрьму, жена станет проституткой, дети будут сиротами". Я был в бешенстве. Но тогда сдержался". Ернар Жиембай

По словам Жиембая, параллельно у него начались скандалы с женой. Она была знакома с родственниками Берденова и постоянно сравнивала двух мужчин. Причем комплименты были совсем не в пользу мужа. Замакима Шымкента якобы тоже провоцировал в их семье скандалы: например, поставил лайк под фотографией супруги Жиембая и написал: "Ты красивая". А в тот день, когда разозленный муж взял Берденова на прицел, женщина как раз заявила о разводе.

"Я планировал с другом поехать на охоту, с собой у меня было охотничье ружье и патроны. Но вечером меня вызвали в акимат. Подъехав туда, я увидел, как Руслан Берденов выходит из здания, и тогда решил его напугать. Я выстрелил, он упал. Я подбежал и сказал: "Зачем ломать чужую судьбу?" Я не видел крови и не собирался убивать. Понимал, что сяду, но думал, на пару лет. Сожалею о содеянном". Ернар Жиембай

Между тем Берденов уже после судебного заседания написал в соцсетях, что все заявления подсудимого – это шантаж и попытка давления. В семейной драме никакого участия он не принимал, с женой обвиняемого знаком не был. Конфликт между ними якобы имел исключительно рабочий характер: Жиембай не исполнял обязательств по контракту.

Как уточняется, в дело оказался вовлечен даже сам акима города. Подсудимый утверждает, что Берденов обещал простить его, но в обмен тот должен был сказать, что стрелял по указке Габита Сыздыкбекова.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно произошедшего. 12 мая Берденов опубликовал обращение, в котором сообщил, что его выписали из больницы. По его словам, он вернулся к повседневной жизни.