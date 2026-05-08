Происшествия

Погибших при взрыве на "Казцинке" проводили в последний путь

Похороны рабочих в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 03:13 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске простились с погибшими при взрыве на заводе "Казцинк", сообщает Zakon.kz.

Взрыв прогремел рано утром 5 мая. Комиссия еще не завершила расследование, но назвала две вероятные причины трагедии:

  • нарушение техногенного процесса;
  • человеческий фактор.

Как передает "КТК", 8 мая в Усть-Каменогорске простились с погибшими. 39-летний Ержан Камалиев работал плавильщиком. Олжас Рамазанов – мастером по ремонту оборудования, ему было 43 года.

Из пяти пострадавших двое остаются в больнице. Пациента с травмой позвоночника 8 мая санавиацией доставили в Национальный центр экстренной медицины. Рабочего, у которого обожжено больше 90 процентов тела, тоже планируют перевезти в столицу.

7 мая в Усть-Каменогорске обрушился пешеходный мост с людьми.

Алия Абди
