Погибших при взрыве на "Казцинке" проводили в последний путь
В Усть-Каменогорске простились с погибшими при взрыве на заводе "Казцинк", сообщает Zakon.kz.
Взрыв прогремел рано утром 5 мая. Комиссия еще не завершила расследование, но назвала две вероятные причины трагедии:
- нарушение техногенного процесса;
- человеческий фактор.
Как передает "КТК", 8 мая в Усть-Каменогорске простились с погибшими. 39-летний Ержан Камалиев работал плавильщиком. Олжас Рамазанов – мастером по ремонту оборудования, ему было 43 года.
Из пяти пострадавших двое остаются в больнице. Пациента с травмой позвоночника 8 мая санавиацией доставили в Национальный центр экстренной медицины. Рабочего, у которого обожжено больше 90 процентов тела, тоже планируют перевезти в столицу.
7 мая в Усть-Каменогорске обрушился пешеходный мост с людьми.
