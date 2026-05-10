В Кызылорде развернули операцию по спасению котенка

Фото: Zakon.kz

Жительница Кызылорды обратилась на пульт 112 и сообщила, что ее кошка оказалась на высокой ветке дерева и не может самостоятельно спуститься вниз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, прибывшие на место спасатели аккуратно сняли домашнее животное с дерева и благополучно передали хозяйке. "Кошка не пострадала. Для нас важна каждая жизнь", – говорится в сообщение. Женщина поблагодарила спасателей.

"Хочу поблагодарить спасателей за то, что быстро приехали, помогли нашему котенку освободиться. Большое спасибо", – заявила жительница Кызылорды. Ранее сообщалось, что упавшего в глубокую яму мужчину спасли в Туркестанской области.

