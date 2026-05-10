В Кызылорде развернули операцию по спасению котенка
Жительница Кызылорды обратилась на пульт 112 и сообщила, что ее кошка оказалась на высокой ветке дерева и не может самостоятельно спуститься вниз, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, прибывшие на место спасатели аккуратно сняли домашнее животное с дерева и благополучно передали хозяйке.
"Кошка не пострадала. Для нас важна каждая жизнь", – говорится в сообщение.
Женщина поблагодарила спасателей.
"Хочу поблагодарить спасателей за то, что быстро приехали, помогли нашему котенку освободиться. Большое спасибо", – заявила жительница Кызылорды.
