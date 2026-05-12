"Увековечил" свое имя и номер авто на скале: чем это закончилось для жителя Мангистау

Урочище Бозжыра, плато Устюрт, Устюртское плато, Мангистау
В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был пресечен факт нанесения надписей на каменных породах урочища Ыбыкты Сай. Мужчина указал свое имя и государственный регистрационный номер автомобиля.

"За совершение данного правонарушения сотрудниками полиции установлен 21-летний житель Мангистау. По факту вандализма было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 суток ареста", – сообщили в пресс-службе МВД РК сегодня, 12 мая 2026 года.
полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 11:21

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, он арестован и помещен в следственный изолятор.

"Нанесение надписей и рисунков на природные объекты, объекты историко-культурного наследия и памятники недопустимо и влечет как административную, так и уголовную ответственность", – напомнили казахстанцам.

10 мая 2026 года МВД обратилось к любителям оставлять "наскальные рисунки" на исторических объектах.

