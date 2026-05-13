Происшествия

Трагический пикник: казахстанец подавился костью во время отдыха

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 06:30 Фото: Zakon.kz
56-летний мужчина подавился косточкой от шашлыка во время отдыха в селе Жармыш Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на попытки оказать помощь, пострадавший скончался на месте. Об этом передает "Astana TV".

По предварительным данным, мужчина выехал на природу вместе с коллективом одной из школ Актау, где работал техническим сотрудником. Несчастный случай произошел на майские праздники.

"По данному факту материал зарегистрирован по категории "001 – смерть лица", проводится проверка", – прокомментировала трагедию пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Также в Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Мужчина указал свое имя и государственный регистрационный номер автомобиля на каменных породах урочища Ыбыкты Сай.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
туристка погибла во время сплава по реке во Франции
01:17, 22 июля 2025
Гидов подозревают в убийстве туристки во время отдыха во Франции
Мангистауская область
03:56, 11 декабря 2025
Казахстанец на охоте застрелил своего друга
пожар в жилом доме
00:07, 21 сентября 2024
56-летний мужчина пострадал во время пожара в Костанайской области
