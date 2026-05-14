Спасателям Тараза пришлось действовать в нестандартных условиях
14 мая на пульт 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в Таразе. По сообщению очевидца, корова провалилась в глубокую яму и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия быстро прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда.
"Спасатели провели работы по расширению и расчистке участка для создания безопасного пути извлечения. После проведения необходимых мероприятий сотрудники МЧС с применением альпинистской веревки успешно извлекли животное из ямы", – рассказали в министерстве.
В результате оперативных и слаженных действий спасателей корова была спасена и передана хозяевам.
"Для нас важна каждая жизнь!" – отметили спасатели.
