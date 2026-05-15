Происшествия

Раскрыты подробности мошеннической схемы в Карагандинской области

Мошенническая схема в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 10:21 Фото: оперативная съемка МВД РК
Служба внутреннего аудита АО "Qarmet" совместно с МВД РК пресекла мошенническую схему, связанную с поставками железосодержащего сырья на предприятие. Предварительный ущерб от противоправных действий составил порядка 190 млн тенге.

6 января 2025 года между металлургическим комбинатом и подрядной организацией был заключен договор на экскавацию, перевозку, переработку, сортировку и погрузку железосодержащего сырья.

Как было установлено в ходе проверки, представители поставщика сырья в сговоре с отдельными сотрудниками комбината в дальнейшем искусственно завышали показатели содержания железа в поставляемом продукте. Благодаря этому продукция подрядчика регулярно показывала содержание железа выше 50% и признавалась соответствующей требованиям предприятия. При этом сырье других поставщиков, согласно лабораторным анализам, не проходило по установленным показателям.

Выяснилось, что схема могла быть связана с ручным вмешательством в результаты лабораторных исследований. В итоге один подрядчик получал преимущество при поставках сырья и фактически становился монопольным поставщиком комбината.

При этом Qarmet оплачивал сырье как продукцию высокого качества, хотя фактически его характеристики не соответствовали заявленным и не обеспечивали необходимый производственный результат.

В ходе оперативных мероприятий задержаны 13 жителей Темиртау. Во время обысков изъяты крупные суммы денежных средств и другие вещественные доказательства. По факту проводится досудебное расследование.

В компании отмечают, что выявление схемы стало результатом совместной работы Qarmet и правоохранительных органов по защите производственного периметра, пресечению хищений и обеспечению стабильной работы предприятия.

"Мы придерживаемся принципа нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, мошенничеству и любым попыткам недобросовестного обогащения за счет предприятия. Мы говорили об этом не раз. Немного больше времени занимает выявление фактов в том случае, когда в них, к сожалению, принимают участие наши коллеги. Однако, с приходом Qarmet ни у кого больше не будет здесь особого положения – каждое преступление будет наказано рано или поздно", — отметил директор по экономической безопасности АО "Qarmet" Шокан Зекенов.

В компании также подчеркнули, что это не первый случай пресечения криминальных схем вокруг предприятия. Ранее МВД сообщало о ликвидации нескольких организованных преступных групп, занимавшихся хищениями на объектах Qarmet и другими тяжкими преступлениями.

В первый год работы компании была пресечена деятельность ОПГ из 40 человек, занимавшейся хищением металлопродукции предприятия.

В августе 2024 года задержаны лидер и 27 участников еще одной ОПГ, влиявшей на криминогенную обстановку в регионе и деятельность компании.

В сентябре был осужден представитель одной из шахт, который на регулярной основе получал незаконное денежное вознаграждение с кандидатов на трудоустройство.

В декабре того же года была ликвидирована группа, занимавшаяся вымогательством у шахтеров Qarmet в Абайском районе Карагандинской области.

В 2024 году МВД, КНБ и Служба государственной охраны при координации Генеральной прокуратуры также пресекли схему хищения денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере. Ущерб по данному эпизоду оценивался более чем в 1,5 млрд тенге.

В 2025 году СЭБ компании совместно с УБОП ДП Карагандинской области пресекли деятельность группы лиц из 5 человек, которые на регулярной основе под угрозой применения физического насилия вымогали денежные средства у шахтеров.

Qarmet продолжит усиливать внутренний контроль, взаимодействие с правоохранительными органами и меры по недопущению хищений, коррупционных проявлений и недобросовестных действий на производственной территории.

Айсулу Омарова
