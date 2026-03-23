Башенный кран загорелся в Алматы – инцидент попал на видео

В Медеуском районе Алматы на территории строящегося жилого комплекса произошло чрезвычайное происшествие – загорелся башенный кран. Инцидент, случившийся 23 марта 2026 года, попал на видео, передает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило с одной из строительных площадок, расположенных по улице Тайманова. Очевидцы и рабочие заметили открытый огонь на значительной высоте, после чего на место незамедлительно выехали экстренные службы города.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердили инцидент, уточнив, что очаг возгорания находился на стреле башенного крана.

"Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано на площади 2 кв. м. Для тушения огня на высоте пожарные использовали автолестницу и лафетный ствол с пожарной автолестницы", – сообщили в ведомстве.

Благодаря слаженным действиям столичных огнеборцев пожар был полностью ликвидирован, не успев перекинуться на строящиеся объекты. Согласно официальным данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Ночью 23 марта 2026 года в городе Шахтинске произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газового баллона, что привело к пожару. Пострадали 8 человек, включая 5 полицейских.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры. 40-летний мужчина намеренно открыл газовый баллон и устроил пожар в многоэтажке.