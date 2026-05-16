Казахстанцы проводят в пробках рекордное количество времени: названа тревожная цифра

Казахстанцы все чаще теряют время в пробках. Жители крупных городов ежедневно простаивают в дороге почти 36 минут. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщают аналитики Numbeo, пишет сайт телеканала КТК. За это время казахстанцы стали проводить за рулем на семь минут дольше. Самые низкие показатели фиксировали в 2017 году.

Первый заметный рост произошел в 2021-м – тогда время в пробках увеличилось сразу на пять минут. С тех пор дорожная ситуация продолжает ухудшаться.

Главной причиной пробок на казахстанских дорогах специалисты называют дорожную инфраструктуру, которая с ростом населения почти не менялась.

При этом лидером по заторам на дорогах остается Нигерия – там водители теряют в пути больше часа. Почти столько же времени в пробках проводят в Швейцарии и Грузии. А самые свободные дороги – в Нидерландах, Эстонии и Исландии.

