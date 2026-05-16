Происшествия

Казахстанцы проводят в пробках рекордное количество времени: названа тревожная цифра

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 20:17 Фото: pixabay
Казахстанцы все чаще теряют время в пробках. Жители крупных городов ежедневно простаивают в дороге почти 36 минут. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщают аналитики Numbeo, пишет сайт телеканала КТК. За это время казахстанцы стали проводить за рулем на семь минут дольше. Самые низкие показатели фиксировали в 2017 году.

Первый заметный рост произошел в 2021-м – тогда время в пробках увеличилось сразу на пять минут. С тех пор дорожная ситуация продолжает ухудшаться.

Главной причиной пробок на казахстанских дорогах специалисты называют дорожную инфраструктуру, которая с ростом населения почти не менялась.

При этом лидером по заторам на дорогах остается Нигерия – там водители теряют в пути больше часа. Почти столько же времени в пробках проводят в Швейцарии и Грузии. А самые свободные дороги – в Нидерландах, Эстонии и Исландии.

Ранее стало известно, ограничат ли въезд на личных автомобилях в центр Астаны.

киносеанс
11:53, 20 апреля 2024
Рекордное количество зрителей посетило казахстанские кинотеатры в 2023 году
зерно
16:32, 26 октября 2025
Акмолинская область собрала рекордные 7,6 миллиона тонн зерна
Огромные пробки поглотили столицу: в полиции Астаны обратились к жителям
15:58, 14 июня 2024
Огромные пробки поглотили столицу: в полиции Астаны обратились к жителям
Чемпион мира Ризабек Айтмухан завоевал "золото" на Кубке Казахстана
20:00, Сегодня
Чемпион мира Ризабек Айтмухан завоевал "золото" на Кубке Казахстана
Нуркожа Кайпанов стал победителем Кубка Казахстана по вольной борьбе
19:38, Сегодня
Нуркожа Кайпанов стал победителем Кубка Казахстана по вольной борьбе
Синнер вышел в финал &quot;Мастерса&quot; в Риме, победив чемпиона Almaty Open
19:22, Сегодня
Синнер вышел в финал "Мастерса" в Риме, победив чемпиона Almaty Open
Один гол решил исход матча между &quot;Окжетпесом&quot; и &quot;Астаной&quot; в КПЛ
18:55, Сегодня
Один гол решил исход матча между "Окжетпесом" и "Астаной" в КПЛ
