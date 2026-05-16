Казахстанцы проводят в пробках рекордное количество времени: названа тревожная цифра
Об этом сообщают аналитики Numbeo, пишет сайт телеканала КТК. За это время казахстанцы стали проводить за рулем на семь минут дольше. Самые низкие показатели фиксировали в 2017 году.
Первый заметный рост произошел в 2021-м – тогда время в пробках увеличилось сразу на пять минут. С тех пор дорожная ситуация продолжает ухудшаться.
Главной причиной пробок на казахстанских дорогах специалисты называют дорожную инфраструктуру, которая с ростом населения почти не менялась.
При этом лидером по заторам на дорогах остается Нигерия – там водители теряют в пути больше часа. Почти столько же времени в пробках проводят в Швейцарии и Грузии. А самые свободные дороги – в Нидерландах, Эстонии и Исландии.
