Алматинцев попросили пересесть на автобусы, чтобы доехать до Медеу

Жителей и гостей Алматы призвали пересесть на общественный транспорт во время подъема на Медеу, сообщает Zakon.kz.

С такой просьбой к туристам и горожанам обратился акимат мегаполиса.

"В связи с большим потоком автомобилей движение в ущелье Медеу затруднено. Просим вас воспользоваться общественным транспортом для подъема", – говорится в сообщении.

В акимате добавили, что к плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте № 12 высокогорного катка Медеу, запущено еще 20 единиц общественного транспорта.

Фото: акимат Алматы

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