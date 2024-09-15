Алматинцев попросили пересесть на автобусы, чтобы доехать до Медеу
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителей и гостей Алматы призвали пересесть на общественный транспорт во время подъема на Медеу, сообщает Zakon.kz.
С такой просьбой к туристам и горожанам обратился акимат мегаполиса.
"В связи с большим потоком автомобилей движение в ущелье Медеу затруднено. Просим вас воспользоваться общественным транспортом для подъема", – говорится в сообщении.
В акимате добавили, что к плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте № 12 высокогорного катка Медеу, запущено еще 20 единиц общественного транспорта.
Фото: акимат Алматы
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