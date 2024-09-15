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Алматинцев попросили пересесть на автобусы, чтобы доехать до Медеу

Медео, Медеу, высокогорный спортивный комплекс, осень, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 16:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителей и гостей Алматы призвали пересесть на общественный транспорт во время подъема на Медеу, сообщает Zakon.kz.

С такой просьбой к туристам и горожанам обратился акимат мегаполиса.

"В связи с большим потоком автомобилей движение в ущелье Медеу затруднено. Просим вас воспользоваться общественным транспортом для подъема", – говорится в сообщении.

В акимате добавили, что к плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте № 12 высокогорного катка Медеу, запущено еще 20 единиц общественного транспорта.

схема, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 16:09

Фото: акимат Алматы

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Алматы отмечают День города. Подробнее о праздничной программе можно прочитать здесь.

Ранее стало известно, что в Алматы временно перекроют участок улицы Кабдолова. Проезд будет ограничен из-за ремонта до 16 сентября.

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