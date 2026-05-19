Происшествия

Странная "посадка" самолета попала на видео в Алматинской области: что произошло

Приземлился на деревья в горах: очевидцы сняли &quot;мягкую&quot; посадку &quot;кукурузника&quot; в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 16:02 Фото: pixabay
В соцсетях 17 мая 2026 года появилась серия видео с легким многоцелевым самолетом в Алматинской области, который неудачно приземлился, сообщает Zakon.kz.

На видео в Instagram очевидец говорит, что самолет подозрительно низко летает. Затем показывает, как он сел.

"Учится что ли летать? Выше Толе би "кукурузник" что-то слишком низко летает... ... Вон приземлился". 

Однако на видео видно, что самолет не остановился и медленно продолжает путь.

19 мая в том же паблике появилось другое видео с тем же "кукурузником". На кадрах видно, что он застрял между деревьев.

"Похоже, вчерашний "кукурузник", который летал на Толе би 3, упал. В поселке Талдыбулак. Надеюсь, пилот в порядке", – говорится в видео.

В ДЧС Алматинской области сообщили, что вызов о помощи спасателям не поступал. Самолет принадлежит Республиканскому лесному селекционно-семеноводческому центру.

"Никаких жертв и пострадавших нет".ДЧС Алматинской области

Zakon.kz дозвонился в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.

"Самолет принадлежит компании "Азияконтиненталь". В нем находились только пилоты. Цель облета территории была для проведения авиационных работ. Самолет не упал, после приземления он скатился с горы. Самолет все еще на месте приземления, скоро его поднимет вертолет и привезет на ремонт", – прокомментировали в центре.

6 мая летевший из Сеула в Цюрих самолет швейцарской авиакомпании Swiss внезапно развернулся над Казахстаном и приземлился в аэропорту Алматы.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
