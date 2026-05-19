Жуткий инцидент: школьник с ножом гонялся за ребенком в Караганде

В Караганде 12-летний подросток с ножом преследовал во дворе восьмилетнего мальчика. Несовершеннолетний и его законные представители доставлены в отдел полиции, передает Zakon.kz.

Информацию об этом 19 мая 2026 года подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области. В ходе проверки установлено, что 8-летний мальчик возвращался домой, когда в его сторону побежал 12-летний подросток с ножом в руках.

Как выяснилось, несовершеннолетние являются соседями. Сотрудниками полиции личность подростка была оперативно установлена. Несовершеннолетний вместе с законными представителями доставлен в отдел полиции.

"С подростком и его родителями проведена профилактическая беседа. Также с участием психолога проведена соответствующая работа с обоими несовершеннолетними. В настоящее время законные представители детей друг к другу претензий не имеют", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Полицейские призывают родителей уделять особое внимание поведению детей, их окружению и эмоциональному состоянию. Важно своевременно разъяснять несовершеннолетним недопустимость агрессивного поведения, игр с опасными предметами, а также любых действий, способных причинить вред окружающим.

