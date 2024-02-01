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Избиение водителя "скорой" в Караганде: подробности задержания подозреваемого

задержание подозреваемого Фото: скриншот видео
Задержанный за избиение водителя скорой помощи Нурболат Дакебаев доставлен в отдел полиции в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, в настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Мужчина был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от областного центра.

Расследование находится на контроле.


Ранее стало известно, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.

На избиение водителя скорой помощи 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность напавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи, и назвал данный случай вопиющим.

Позже водитель скорой помощи Аргын Смаилов рассказал о проблемах коллег, так как устал от "бесправности и незащищенности".

1 февраля при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Нурболат Дакебаев, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой помощи.

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Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
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