Происшествия

"Ждали, пока он умрет": мужчину смертельно ранили лопатой в Алматинской области

В Жамбылском районе Алматинской области готовится к старту громкое судебное разбирательство по делу о гибели мужчины, скончавшегося от тяжелых травм после бытового конфликта. Родственники погибшего категорически не согласны с текущей квалификацией дела, передает Zakon.kz.

Дочь погибшего 19 мая 2026 года опубликовала в социальных сетях открытое обращение, в котором подробно описала обстоятельства трагедии, произошедшей еще 23 февраля этого года.

По ее словам, нападавший целенаправленно ударил ее отца острием лопаты в область шеи, сломав шейный позвонок, а также повредил ему поясницу.

"Когда моя сестренка примчалась на место преступления, папа был еще жив и истекал кровью. Но вместо спасения человеческой жизни убийца и его родственники полчаса удерживали его на холодной земле и цинично предлагали "договориться" – без вызова скорой помощи и полиции. Они просто ждали, пока он умрет", – написала она в своем посте.

Впоследствии пострадавшего доставили в районную больницу села Узынагаш, однако из-за отсутствия необходимого оборудования и долгой транспортировки в тяжелом состоянии в клинику Алматы спасти его не удалось – мужчина скончался.

"О том, что у него был сломан шейный позвонок, мы узнали только после вскрытия. А теперь самое страшное – следствие пытается увести убийцу от заслуженного наказания. Сейчас подозреваемому вменяют статью 106 ч. 3 УК РК – "нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть по неосторожности". Какая неосторожность?! Когда человека бьют острием лопаты целенаправленно в шею – это не желание покалечить. Это прямое намерение убить! Удар по пояснице, от которого отнялись ноги, – это инвалидность, но удар лопатой в шею – это осознанное лишение жизни!" – заявила дочь погибшего.

Дочь погибшего подчеркнула, что сейчас сторона защиты апеллирует к наличию у подсудимого несовершеннолетнего ребенка. По мнению семьи, данные обстоятельства не могут оправдать действия обвиняемого, лишившего жизни их близкого человека.

"Наш отец никому не причинил зла, его уважал весь поселок, и его жизнь оценили в "неосторожность"? Процесс начинается 21 мая в суде Жамбылского района. Мы не хотим мести, мы требуем элементарной справедливости! Мы требуем, чтобы статья была переквалифицирована на убийство", – написала она.

На фоне общественного резонанса в Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали ход расследования.

В ведомстве подчеркнули, что все процессуальные действия со стороны правоохранительных органов были выполнены своевременно и в полном объеме, а окончательную точку в этом деле поставит судебный орган.

"По факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, сотрудниками полиции проведено досудебное расследование. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен, задержан по горячим следам и с санкции суда взят под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела согласованы с надзорным органом и направлены в суд для рассмотрения по существу. Окончательное решение будет принято судом", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП 19 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что 20-летнего парня убили в Талдыкоргане.

Канат Болысбек
