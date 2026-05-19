#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
471.93
548.43
6.61
Происшествия

Визит к начальнице обернулся для карагандинки уголовным делом

Кража, полиция, Караганда , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 19:52 Фото: pexels
В Караганде визит к начальнице обернулся для сотрудницы уголовным делом о краже. Как сообщили в полиции, после встречи с подчиненной из кабинета руководителя пропали золотые украшения, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом 19 мая распространила пресс-служба областного Департамента полиции. Сообщается, что местная жительница заявила о краже имущества на сумму около 5 млн тенге.

Под подозрение попали лица, имевшие доступ к имуществу.

"В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемую – ею оказалась 44-летняя сотрудница организации. Женщина полностью признала свою вину и вернула похищенные золотые изделия", – рассказали в полиции.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

В апреле в социальных сетях распространили видео, на кадрах которого видно, как неизвестная подходит к сидящей на скамейке маленькой девочке, снимает с нее золотые украшения и уходит. Подозреваемую задержали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
ель
10:17, 25 декабря 2025
Желание казахстанца поставить дома новогоднюю ель обернулось для него уголовным делом
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
17:42, 28 января 2025
Афера с закрытием уголовного дела обернулась многомиллионным штрафом для полицейских
драка
12:56, 25 августа 2024
Конфликт на дороге в Алматы обернулся дракой и уголовным делом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: pbcastana.kz
21:12, Сегодня
"Астана" пробилась в финал чемпионата Казахстана по баскетболу
Фото: НОК РК
20:57, Сегодня
Жибек Куламбаева осталась без четвертьфинала турнира в Марокко
Фото: ATP
20:33, Сегодня
Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне-2026
Фото: UFC
20:09, Сегодня
"Деньги - в карман бойцов": в MVP объяснили, чем отличаются от других промоушенов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: