Визит к начальнице обернулся для карагандинки уголовным делом

В Караганде визит к начальнице обернулся для сотрудницы уголовным делом о краже. Как сообщили в полиции, после встречи с подчиненной из кабинета руководителя пропали золотые украшения, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом 19 мая распространила пресс-служба областного Департамента полиции. Сообщается, что местная жительница заявила о краже имущества на сумму около 5 млн тенге.

Под подозрение попали лица, имевшие доступ к имуществу.

"В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемую – ею оказалась 44-летняя сотрудница организации. Женщина полностью признала свою вину и вернула похищенные золотые изделия", – рассказали в полиции.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

