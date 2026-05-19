Визит к начальнице обернулся для карагандинки уголовным делом
В Караганде визит к начальнице обернулся для сотрудницы уголовным делом о краже. Как сообщили в полиции, после встречи с подчиненной из кабинета руководителя пропали золотые украшения, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом 19 мая распространила пресс-служба областного Департамента полиции. Сообщается, что местная жительница заявила о краже имущества на сумму около 5 млн тенге.
Под подозрение попали лица, имевшие доступ к имуществу.
"В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемую – ею оказалась 44-летняя сотрудница организации. Женщина полностью признала свою вину и вернула похищенные золотые изделия", – рассказали в полиции.
В настоящее время ведется досудебное расследование.
В апреле в социальных сетях распространили видео, на кадрах которого видно, как неизвестная подходит к сидящей на скамейке маленькой девочке, снимает с нее золотые украшения и уходит. Подозреваемую задержали.
