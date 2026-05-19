Казахстанец жестоко зарезал мать двоих детей и "избежал" тюрьмы

В Шымкенте вынесли решение по делу о резонансном убийстве женщины, совершенном в январе этого года. Нападавшего отправили на принудительное лечение по решению суда, передает Zakon.kz.

Издание Otyrar.kz пишет, что мужчина, жестоко зарезавший женщину посреди улицы, с 2022 года состоял на учете с психическим заболеванием. За это время он неоднократно проходил лечение и находился под наблюдением врачей.

Последний курс терапии он прошел в 2025 году. Кроме того, суд установил, что подсудимый является человеком с инвалидностью.

"Заболевание Саркулова относится к пятой группе болезней, находящихся на динамическом наблюдении. Он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог контролировать свое поведение. Также, учитывая его психическое состояние, он не способен участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях", – говорит судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Бакытжан Туналиев.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый в момент совершения преступления не мог в полной мере отвечать за свои действия. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности и постановил вновь направить на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.

"В связи с тем, что во время совершения общественно опасного деяния он находился в невменяемом состоянии, освободить его от уголовной ответственности по пункту 9 части 2 статьи 99 и части 2 статьи 380 УК РК. В соответствии со статьями 91, 92 и частью 4 статьи 93 УК РК назначить Саркулову принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело прекратить. Исполнение постановления направить в центр психического здоровья управления здравоохранения", – сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Бакытжан Туналиев.

Известно, что трагедия произошла в конце января в Аль-Фарабийском районе. При задержании подозреваемый оказал сопротивление – с ножом бросился на полицейских. В результате сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. У погибшей остались супруг и две дочери.

