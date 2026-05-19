#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.93
548.43
6.61
Происшествия

Казахстанец жестоко зарезал мать двоих детей и "избежал" тюрьмы

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 00:16 Фото: pixabay
В Шымкенте вынесли решение по делу о резонансном убийстве женщины, совершенном в январе этого года. Нападавшего отправили на принудительное лечение по решению суда, передает Zakon.kz.

Издание Otyrar.kz пишет, что мужчина, жестоко зарезавший женщину посреди улицы, с 2022 года состоял на учете с психическим заболеванием. За это время он неоднократно проходил лечение и находился под наблюдением врачей.

Последний курс терапии он прошел в 2025 году. Кроме того, суд установил, что подсудимый является человеком с инвалидностью.

"Заболевание Саркулова относится к пятой группе болезней, находящихся на динамическом наблюдении. Он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог контролировать свое поведение. Также, учитывая его психическое состояние, он не способен участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях", – говорит судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Бакытжан Туналиев.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый в момент совершения преступления не мог в полной мере отвечать за свои действия. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности и постановил вновь направить на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.

"В связи с тем, что во время совершения общественно опасного деяния он находился в невменяемом состоянии, освободить его от уголовной ответственности по пункту 9 части 2 статьи 99 и части 2 статьи 380 УК РК. В соответствии со статьями 91, 92 и частью 4 статьи 93 УК РК назначить Саркулову принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело прекратить. Исполнение постановления направить в центр психического здоровья управления здравоохранения", – сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Бакытжан Туналиев.

Известно, что трагедия произошла в конце января в Аль-Фарабийском районе. При задержании подозреваемый оказал сопротивление – с ножом бросился на полицейских. В результате сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. У погибшей остались супруг и две дочери.

Ранее сообщалось, что жительницу Шымкента, которая жестоко обращалась со своими несовершеннолетними детьми, приговорили к пяти годам лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
19:31, 27 февраля 2026
Невестка жестоко убила пожилую свекровь и избежала наказания в Атырау
в Шымкенте осудили мужчину за убийство
20:19, 27 февраля 2024
Подробности жестокого убийства женщины на съемной квартире в Шымкенте озвучили в суде
Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы
21:46, 24 мая 2024
Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:13, 20 мая 2026
Арина Соболенко рассказала об отношении к отказу украинцев пожимать с ней руки
Фото: ХК &quot;Сочи&quot;
23:41, 19 мая 2026
Соперник "Барыса" по КХЛ опроверг слухи о финансовых проблемах
Фото: The Ring
23:04, 19 мая 2026
Александр Усик и Рико Верхувен провели битву взглядов на фоне пирамиды в Египте
Фото: WTA
22:33, 19 мая 2026
"Меня правда так ненавидят?": Соболенко высказалась о хейте в свой адрес в соцсетях
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: