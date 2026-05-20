Новое ДТП в Кокшетау: автоледи наехала на маму с ребенком

19 мая в городе Кокшетау автомобиль снова вылетел на тротуар и наехал на женщину с дочкой, сообщает Zakon.kz.

Эта уже вторая похожая авария в Кокшетау. 9 мая под колесами автомобиля в собственном дворе погибла 52-летняя горожанка. Машиной управляла женщина без прав, а руль ей передал супруг. Оба находятся под следствием. И вот новое происшествие, передает "КТК".

Камеры зафиксировали, как кроссовер сворачивает на парковочное место, а затем едет прямо на тротуар, где идут мама с дочкой. Машина сбивает девочку и останавливается уже только на газоне. К счастью, девочка с мамой практически не пострадали.

Со слов старшего инспектора отдела информационной политики ДП Акмолинской области Асем Абдрахмановой, несовершеннолетняя получила незначительные травмы и после осмотра медицинскими работниками отпущена домой.

Родители ребенка от претензий к водителю отказались, но ее все равно оштрафовали на 65 тыс. тенге.

