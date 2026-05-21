Молодой мотоциклист погиб мучительной смертью в Карагандинской области

Трагедия случилась в Карагандинской области. В Шахтинске по время пожара в гараже заживо сгорел 17-летний подросток. Еще двое несовершеннолетних пострадали, передает Zakon.kz.

Как сообщает 21 мая 2026 года телеканал "Астана ТВ", по предварительной версии, юноши переливали бензин из металлической емкости в пластиковую бутылку, чтобы заправить мотоцикл. В этот момент пары топлива вспыхнули, и пламя мгновенно охватило помещение.

Один несовершеннолетний скончался до прибытия спасателей. Его обгоревшее тело было обнаружено во время тушения пожара. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

"Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Во время тушения в гараже было обнаружено обгоревшее тело подростка 2008 года рождения. Также подростки 2008 и 2009 годов рождения были доставлены в больницу. По данному факту ДЧС возбудили уголовное дело", – сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Карагандинской области, Елдос Зияда.

Ранее в Караганде погиб 21-летний студент медицинского университета из Индии. Молодой человек, обучавшийся на последнем курсе Международного медицинского факультета, выпал из окна комнаты общежития на пятом этаже.