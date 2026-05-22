#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
Происшествия

Быстро разбираемые дома отдыха в Астане оказались ловушкой

В столице разоблачили аферу с арендой загородных домов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:29 Фото: magnific.com
Сотрудники криминальной полиции района Сарыарка департамента полиции Астаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 35-летнего мужчину по подозрению в совершении мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители установили, что подозреваемый обманывал граждан под предлогом сдачи в аренду домов на базах отдыха вблизи города.

"В социальной сети Instagram он размещал ложные объявления, привлекая потерпевших дешевыми и доступными предложениями. Обратившимся гражданам он сообщал, что "есть и другие желающие, дома быстро разбирают", после чего требовал внести предоплату. Потерпевшие переводили деньги на указанные счета", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Как уточняется, подозреваемый переводил денежные средства на другие счета и тратил полученные деньги на личные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Установлена причастность подозреваемого к семи эпизодам.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не доверять сомнительным объявлениям и перед внесением предоплаты обязательно проверять достоверность информации.

Ранее сообщалось, сколько можно заработать на аренде квартир в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
полиция, задержание
11:15, 09 февраля 2026
Проник в частный дом и похитил имущество: в Алматы задержаны подозреваемые
телефоны
12:12, 31 января 2026
Канал сбыта краденых смартфонов раскрыли в Алматы
задержание подозреваемого
22:26, 11 августа 2023
Полицейские задержали третьего подозреваемого в двойном убийстве в Арыси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
21:24, Сегодня
Заслуженный тренер России Янчук рассказал, чего не хватает Рыбакиной
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
20:56, Сегодня
"Каспий" и "Иртыш" разошлись миром в матче КПЛ-2026
Фото: ATP
20:48, Сегодня
Александр Бублик не смог выйти в финал турнира в Женеве
Фото: ATP
20:15, Сегодня
Рафаэль Надаль рассказал о самом запоминающимся финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: