Быстро разбираемые дома отдыха в Астане оказались ловушкой

Сотрудники криминальной полиции района Сарыарка департамента полиции Астаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 35-летнего мужчину по подозрению в совершении мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители установили, что подозреваемый обманывал граждан под предлогом сдачи в аренду домов на базах отдыха вблизи города.

"В социальной сети Instagram он размещал ложные объявления, привлекая потерпевших дешевыми и доступными предложениями. Обратившимся гражданам он сообщал, что "есть и другие желающие, дома быстро разбирают", после чего требовал внести предоплату. Потерпевшие переводили деньги на указанные счета", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Как уточняется, подозреваемый переводил денежные средства на другие счета и тратил полученные деньги на личные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Установлена причастность подозреваемого к семи эпизодам.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не доверять сомнительным объявлениям и перед внесением предоплаты обязательно проверять достоверность информации.

