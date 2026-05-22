Происшествия

Шокирующее убийство учительницы в Атырау: дело дошло до суда

в Атырау начался суд по делу об убийстве учительницы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 22:58 Фото: Zakon.kz
Дело о шокирующем убийстве учительницы в Атырау дошло до суда. По версии следствия, с женщиной расправился ее собственный супруг. Вместе пара прожила 13 лет, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, отмечает КТК, трагедия произошла ночью. В материалах дела говорится, что 63-летний Сарсен Отеулиев напал на супругу, когда рядом находился ребенок. Как установила экспертиза, женщине нанесли не менее 11 ножевых ранений. Следователи считают: преступление было совершено умышленно, а сам нападавший в тот момент был трезв.

"У мужа было четверо детей, еще двоих они воспитывали вместе. Всех шестерых детей она растила. Мы никогда не слышали ни о каких серьезных конфликтах. После случившегося были в шоке. До этого ничего не знали". Родственница Муслима Елеусинова

Убитой Алие Елеусиновой было 58. В системе образования она проработала почти 40 лет. На заседании подсудимый признал вину.

"Я признаю, я все признаю. Я сам вызвал полицию, скорую сам вызвал", – заявил подсудимый.

Ранее сообщалось, что в Атырау в результате семейного конфликта погибла 58-летняя женщина, работавшая учительницей начальных классов в одной из городских школ-лицеев.

Елена Беляева
Елена Беляева
