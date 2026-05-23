Медики не добрались до пациента: скорая застряла в Алматинской области
Карета скорой помощи, следовавшая на экстренный вызов в село Кемертоган Карасайского района Алматинской области, оказалась заблокирована в грязевой массе и медики не могли самостоятельно продолжить движение, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие на помощь спасатели освободили спецавтомобиль медорганизации при помощи высокопроходимой техники с лебедкой.
"Так сотрудники МЧС успешно завершили операцию по спасению не только автомобиля, но и драгоценного времени для оказания помощи пациенту", – говорится в сообщении.
