Потерявшуюся в степи группу велосипедистов нашли с помощью дрона в СКО

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области девять велосипедистов потеряли ориентир возле озера Сафонково по пути в сторону села Березовка. С наступлением темноты люди оказались посреди степи и уже не могли самостоятельно найти дорогу, сообщает Zakon.kz.

На поиски незамедлительно выехали сотрудники МЧС. "В небо был поднят БПЛА. Именно дрон в темноте заметили сами велосипедисты и начали двигаться в его сторону. Спустя некоторое время спасатели увидели вдали слабые огни велосипедных фонарей", – рассказали в пресс-службе министерства. Вскоре всех девятерых благополучно вывели к автодороге. Медицинская помощь никому не понадобилась. Ранее в Петропавловске спасатели помогли мужчине, который оказался в ловушке на дереве.

