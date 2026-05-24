Потерявшуюся в степи группу велосипедистов нашли с помощью дрона в СКО
Фото: magnific.com
В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области девять велосипедистов потеряли ориентир возле озера Сафонково по пути в сторону села Березовка. С наступлением темноты люди оказались посреди степи и уже не могли самостоятельно найти дорогу, сообщает Zakon.kz.
На поиски незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
"В небо был поднят БПЛА. Именно дрон в темноте заметили сами велосипедисты и начали двигаться в его сторону. Спустя некоторое время спасатели увидели вдали слабые огни велосипедных фонарей", – рассказали в пресс-службе министерства.
Вскоре всех девятерых благополучно вывели к автодороге. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Ранее в Петропавловске спасатели помогли мужчине, который оказался в ловушке на дереве.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript