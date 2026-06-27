#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Туристы не смогли найти дорогу в горах Алматы

Горы Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 07:50 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 26 июня в районе Бутаковского водопада на высоте более 2000 м пятеро молодых людей 2007 года рождения потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу во время спуска с пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

Осознав, что нуждаются в помощи, они обратились по номеру 112. По данным пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники службы спасения ДЧС города Алматы.

Спасатели обнаружили туристов и благополучно сопроводили их до контрольно-спасательного поста "Бутакты". В медицинской помощи молодые люди не нуждались.

"Перед выходом в горы необходимо заранее изучать маршрут, учитывать свои силы и обязательно сообщать близким о планируемом пути", – напомнили в МЧС.

Также для отдыха и туризма в Казахстане определили лучшие туристские села страны 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Горы, гора, горная местность, горный туризм
08:13, 14 декабря 2025
Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области
помощь спасателей
23:19, 24 ноября 2025
На закате трое туристов потеряли ориентир в алматинских горах
Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК
18:35, 22 мая 2026
Спасатели срочно выехали в горы под Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ерсултан Дюсейхан
08:20, Сегодня
Казахстанец Дюсейхан проиграл в первой же схватке на Grand Prix в Циндао
Илия Топурия
07:46, Сегодня
Илию Топурию назвали достойным включения в Зал славы UFC
Михаил Шайдоров
07:10, Сегодня
Михаил Шайдоров: Без удачи в спорте никуда
Гэвин Маккенна
06:41, Сегодня
Представлен топ-10 игроков первого раунда драфта НХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: