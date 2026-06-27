Туристы не смогли найти дорогу в горах Алматы

Ночью 26 июня в районе Бутаковского водопада на высоте более 2000 м пятеро молодых людей 2007 года рождения потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу во время спуска с пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

Осознав, что нуждаются в помощи, они обратились по номеру 112. По данным пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники службы спасения ДЧС города Алматы.

Спасатели обнаружили туристов и благополучно сопроводили их до контрольно-спасательного поста "Бутакты". В медицинской помощи молодые люди не нуждались.

"Перед выходом в горы необходимо заранее изучать маршрут, учитывать свои силы и обязательно сообщать близким о планируемом пути", – напомнили в МЧС.

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