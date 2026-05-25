#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.8
545.99
6.6
Происшествия

"Меня душили и удерживали силой": студентку жестоко избила сверстница в Алматы

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 18:26 Фото: pexels
В Алматы разгорается скандал вокруг избиения студентки в общежитии университета им. Кунаева. Пострадавшая заявила в соцсетях, что после конфликта из-за уборки попала в больницу с тяжелыми травмами, а виновница получила лишь общественные работы, передает Zakon.kz.

По словам пострадавшей, конфликт произошел 17 декабря 2025 года, когда она еще была несовершеннолетней, а причиной спора стала обычная просьба соблюдать чистоту.

"Меня душили, били головой об стену и металлическую кровать, таскали за волосы и удерживали силой. И самое страшное – вокруг были люди, которые просто смотрели, снимали на видео и закрывали двери. После случившегося меня забрала скорая помощь. В больнице диагностировали тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, ушибы, гематомы, кровотечение и другие повреждения. Суд признал виновной одну из участниц. Наказание – общественные работы. Я молчала долго. Потому что мне было страшно. Потому что после такого сложно даже спать спокойно. Но еще страшнее понимать, что завтра на моем месте может оказаться другая девочка, которая просто попросит элементарного уважения", – написала девушка, подчеркнув, что готова предоставить все медицинские документы.

В пресс-службе прокуратуры города Алматы подтвердили факт инцидента, однако уточнили, что правовая оценка дается действиям обеих сторон, так как телесные повреждения в ходе драки получили обе участницы.

Установлено, что между двумя девушками на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, переросшая в драку. По фактам причинения телесных повреждений начаты досудебные расследования по статье 108-1 Уголовного кодекса (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

"По одному из материалов судом уже принято решение: лицо, уроженка области Абай, признана виновной и привлечена к уголовной ответственности в виде общественных работ. По второму материалу в отношении уроженки Атырауской области продолжаются следственные действия, направленные на обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования", – сообщили в надзорном органе.

В надзорном органе также опровергли тиражируемую в соцсетях информацию о возможном покровительстве одной из сторон конфликта. В прокуратуре подчеркнули, что любые родственные или служебные связи участников не имеют значения.

"Ход расследования находится на контроле прокуратуры города", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подросток избил педагога в коридоре школы под Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
19:44, 04 декабря 2025
Били и пинали: студентку жестоко избили в туалете колледжа в Алматы
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
22:48, 05 мая 2026
Сын жестоко избил мать и сломал ей ребра в Актобе
В Уральске студентка находится в тяжелом состоянии после падения с 8 этажа
02:27, 24 октября 2023
В Уральске студентка находится в тяжелом состоянии после падения с 8 этажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:37, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи против Азербайджана
Алтын Шагаева
18:26, Сегодня
Казахстанская борчиха Алтын Шагаева не заработала ни одного балла в финале чемпионата Азии
Фото: aca-mma.com
18:14, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов подтвердил слух о подписании Магомедрасула Гасанова в UFC
BoxRec исключил Усика из топ-10 лучших боксеров мира после победы над Верхувеном
18:12, Сегодня
BoxRec исключил Усика из топ-10 лучших боксёров мира после победы над Верхувеном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: