#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
472.48
550.06
6.59
Происшествия

Ребенок бесследно исчез утром и оказался в степи в области Абай

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 19:40 Фото: Zakon.kz
В области Абай весь день искали пропавшего ребенка. К вечеру его обнаружили в степи, сообщает Zakon.kz.

Мать 7-летнего мальчика называет это утро самым страшным в жизни. В 10 часов она сообщила в полицию о том, что ее ребенок пропал. Со слов женщины, в 9:30 сын вышел из дома и бесследно исчез. Самостоятельные поиски были тщетны.

Вместе с родными искать начали полицейские. Они проверяли улицы, дворы, пустыри и возможные маршруты передвижения ребенка. В 11:40 сотрудники ювенальной полиции – Нургиса Бектасов и Темирлан Толеугазин – обнаружили мальчика возле ипподрома, примерно в двух километрах от дома.

"Ребенок находился один в открытой местности. Мы обнаружили мальчика возле ипподрома и сразу доставили его к матери", – рассказал Нургиса Бектасов.
Полицейские нашли в степи пропавшего ребенка в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 19:40

Фото: пресс-служба МВД

Мать ребенка не смогла сдержать эмоций, когда увидела сына. Он был жив и невредим, рассказали в пресс-службе МВД 25 мая 2026 года.

"Когда мне сообщили, что сына нашли, будто камень с души упал. Это были самые тяжелые часы в моей жизни. Спасибо сотрудникам полиции за человечность, терпение и помощь. Они вернули мне ребенка", – сказала женщина.

Жизни и здоровью мальчика уже ничего не угрожает. Зачем он один отправился в степь, взрослым еще предстоит выяснить.

Полиция напоминает, что при исчезновении ребенка необходимо сразу же звонить по номеру 102. В таких ситуациях важна каждая минута, подчеркивают специалисты.

Ранее новорожденного нашли в мусорном баке в Актобе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
спасенный
15:55, 22 марта 2026
Пять дней в степи, питаясь снегом: в области Абай спасли пастуха
Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области
18:56, 08 февраля 2024
Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области
область Абай, полиция, ребенок
16:49, 01 марта 2025
Житель области Абай спас пятилетнюю девочку, оказавшуюся в опасности на дороге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
20:13, Сегодня
"Сегодня вечером будет немного времени, буду наслаждаться городом": Рыбакина - о Париже
Фото: WTA
19:44, Сегодня
"Многое зависит от терпения": Рыбакина - об особенностях матчей на грунте
Шугыла Омирбек
19:42, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: золотая медаль Шугылы Омирбек сохранила Казахстану место в ТОП-3
Фото: WTA
19:08, Сегодня
Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге "Ролан Гаррос" - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: