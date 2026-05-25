Ребенок бесследно исчез утром и оказался в степи в области Абай

В области Абай весь день искали пропавшего ребенка. К вечеру его обнаружили в степи, сообщает Zakon.kz.

Мать 7-летнего мальчика называет это утро самым страшным в жизни. В 10 часов она сообщила в полицию о том, что ее ребенок пропал. Со слов женщины, в 9:30 сын вышел из дома и бесследно исчез. Самостоятельные поиски были тщетны.

Вместе с родными искать начали полицейские. Они проверяли улицы, дворы, пустыри и возможные маршруты передвижения ребенка. В 11:40 сотрудники ювенальной полиции – Нургиса Бектасов и Темирлан Толеугазин – обнаружили мальчика возле ипподрома, примерно в двух километрах от дома.

"Ребенок находился один в открытой местности. Мы обнаружили мальчика возле ипподрома и сразу доставили его к матери", – рассказал Нургиса Бектасов.

Мать ребенка не смогла сдержать эмоций, когда увидела сына. Он был жив и невредим, рассказали в пресс-службе МВД 25 мая 2026 года.

"Когда мне сообщили, что сына нашли, будто камень с души упал. Это были самые тяжелые часы в моей жизни. Спасибо сотрудникам полиции за человечность, терпение и помощь. Они вернули мне ребенка", – сказала женщина.

Жизни и здоровью мальчика уже ничего не угрожает. Зачем он один отправился в степь, взрослым еще предстоит выяснить.

Полиция напоминает, что при исчезновении ребенка необходимо сразу же звонить по номеру 102. В таких ситуациях важна каждая минута, подчеркивают специалисты.

