Пакет с живым младенцем нашли в Актобе: раскрыты шокирующие детали

Стали известны подробности шокирующего инцидента в Актобе, где на улице Тургенева нашли младенца в завязанном пакете. Плачущего ребенка обнаружила 11-летняя девочка, принявшая звуки из пакета за писк котенка, передает Zakon.kz.

Как сообщает 25 мая 2026 года издание "Диапазон", найденный в пакете младенец – мальчик. Новорожденный был обнаружен вместе с последом.

По первоначальным данным Департамента полиции, пакет с ребенком находился в мусорном контейнере. Заметившие пакет прохожие немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские, в свою очередь, вызвали скорую помощь. Младенца экстренно доставили в больницу.

"Бригада скорой доставила ребенка в городскую больницу. У него было переохлаждение. Весит он около 3 килограммов, доношенный. Его госпитализировали в реанимацию, сейчас состояние улучшилось", – рассказала замруководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Аманжулова.

Жильцы дома на улице Тургенева показали, где это произошло. По их словам, пакет с новорожденным нашли не в мусорном контейнере, а недалеко от него во дворах под деревом.

"Ребенок был в белом пакете, который был уложен в черный и завязан. Его нашла 11-летняя девочка из соседнего дома. Из пакета издавались звуки, она подумала, что там котенок, открыла и увидела ножку ребенка. Девочка сообщила об этом родителям, те вызвали полицейских, полицейские вызвали скорую, пакет с новорожденным забрали. Не думаю, что мать ребенка живет рядом. Скорее всего, она пакет подкинула. У нас здесь собираются бомжи, алкаши, наркоманы, покоя от них нет. Рядом с нашими домами заброшенные гаражи, там собирается не весть кто, дети боятся здесь ходить", – рассказала одна из жильцов Любовь Шестакова.

Место реально мало схоже с типичным городским двором – здесь остатки строений, мусор, старые гаражи.

Мужчина, представившийся дядей Сашей (по словам жильцов этого района, он жил в гараже, пока тот не сгорел), рассказал, что его товарищ видел молодую женщину, которая оставила под деревом пакет. Сначала она его оставила под другим деревом, потом перенесла под другое.

В департаменте полиции ранее сообщали, что сейчас разыскивают мать новорожденного. По данному факту возбуждено дело по статье 119 УК РК.