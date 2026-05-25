Происшествия

"На шее были следы": жителя Алматы нашли мертвым после загадочного исчезновения

Фото: unsplash
Тело пропавшего мужчины нашли в озере в Алматинской области. 25-летнего Ерзата Егинбая обнаружили спустя четыре дня поисков вблизи села Исаево. Родственники погибшего утверждают, что молодой человек стал жертвой преступления, передает Zakon.kz.

Как сообщает 25 мая 2026 года телеканал "Астана ТВ", Ерзат Егинбай работал помощником геодезиста и в день пропажи находился на объекте в Алматы. По словам близких, мужчина отпросился у руководителя в магазин, однако на рабочее место уже не вернулся.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он сев на автобус, доехал до села Космос. Спустя несколько дней местные рыбаки нашли тело в озере близ поселка.

"Мы опознали его по одежде. В воде находился так долго, что тело посинело, изо рта и носа текла кровь. Никаких телесных повреждений нет, но я заметил, что у него на шее были следы. Это след воротника одежды или от удушья пока не знаем, покажет экспертиза", – рассказал родственник погибшего, Ринат Байказаков.

В селе Космос он никого не знал, делятся родственники. С какой целью Ерзат Егинбай поехал туда неизвестно. В Департаменте полиции же сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело.

"В настоящее время проведены все необходимые следственные действия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, признаков насильственной смерти не обнаружено. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщил официальный представитель Департамента полиции Алматинской области, Ернар Сайдильдин.

В версию о суициде близкие 25-летнего мужчины не верят. Так как незадолго до инцидента молодой человек узнал о том, что скоро станет отцом. Сейчас семья Ерзата Егинбай требует тщательной проверки обстоятельств.

Мы уже рассказывали, что с заявлением в полицию о пропаже молодого человека обратился родной брат. С его слов, Ерзат Егизбай днем 19 мая 2026 года вышел со строительного объекта, расположенного по проспекту Райымбека (в районе дома 147Б). При себе парень имел сотовый телефон, который последний раз был активен на территории Алматинской области – в Енбекшиказахском районе (Иссыкские дачи, СТ "Коксай").

Канат Болысбек
