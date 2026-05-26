Обман с недвижимостью: пенсионерки два года ждали несуществующие квартиры в Астане
По данному факту полицейские начали досудебное расследование. Как установили сотрудники полиции, подозреваемые убеждали пенсионерок, что могут помочь приобрести трехкомнатные квартиры в Астане по заниженной стоимости.
Женщинам сообщали, что жилье якобы находится под арестом, поэтому оформить его официально сразу невозможно. При этом злоумышленницы выдвигали ряд условий: деньги необходимо было передавать наличными, а сами квартиры обещали оформить только через год. Кроме того, потерпевшим запрещали звонить и писать по поводу жилья, объясняя это тем, что "телефоны и переписки проверяются", поэтому обсуждать детали можно только при личной встрече.
"Однако спустя два года обещанные квартиры женщины так и не получили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух жительниц Астаны, причастность которых в настоящее время проверяется".Пресс-служба МВД РК
Полицейские призывают граждан быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям о продаже недвижимости по заниженной цене. Перед передачей денежных средств необходимо тщательно проверять документы, юридический статус жилья и оформлять сделки исключительно в официальном порядке.
