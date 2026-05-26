Происшествия

Обман с недвижимостью: пенсионерки два года ждали несуществующие квартиры в Астане

Обещание дешевых квартир в Астане обернулось потерей 25 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 19:08 Фото: magnific.com
В отдел полиции города Косшы обратились две местные жительницы пенсионного возраста с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевших, малознакомые женщины завладели их денежными средствами на общую сумму около 25 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование. Как установили сотрудники полиции, подозреваемые убеждали пенсионерок, что могут помочь приобрести трехкомнатные квартиры в Астане по заниженной стоимости.

Женщинам сообщали, что жилье якобы находится под арестом, поэтому оформить его официально сразу невозможно. При этом злоумышленницы выдвигали ряд условий: деньги необходимо было передавать наличными, а сами квартиры обещали оформить только через год. Кроме того, потерпевшим запрещали звонить и писать по поводу жилья, объясняя это тем, что "телефоны и переписки проверяются", поэтому обсуждать детали можно только при личной встрече.


"Однако спустя два года обещанные квартиры женщины так и не получили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух жительниц Астаны, причастность которых в настоящее время проверяется".Пресс-служба МВД РК

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям о продаже недвижимости по заниженной цене. Перед передачей денежных средств необходимо тщательно проверять документы, юридический статус жилья и оформлять сделки исключительно в официальном порядке.

Ранее стало известно, кто массово рассылает казахстанцам SMS.

Елена Беляева
Елена Беляева
