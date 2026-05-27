Казахстанец взял машину у отца своей жены и насмерть сбил школьницу

На кроссовере своего тестя 24-летний мужчина сбил на полном ходу 12-ю школьницу в центре Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Школьница перебегала дорогу с очень интенсивным движением в неположенном месте. От столкновения с машиной она скончалась на месте. Водителя сразу задержали и отправили в изолятор. В момент аварии он был трезв, передает "КТК".

Со слов горожан, это не первая трагедия на этом опасном участке. В декабре тяжелую травму там получила пенсионерка. Магистраль проходит через частный сектор, а до ближайшего светофора пешеходам идти больше 300 м.

Полицейские уверяют, еще до трагедии собирались установить здесь ограничения, но не успели. Теперь, по словам начальника регионального управления административной полиции Департамента полиции Алтынбека Жамалиева они намерены:

установить дорожные знаки;

увеличить дорожную сплошную разметку;

установить аппаратный комплекс фиксации скорости;

разместить пешеходный переход вблизи остановки.

26 мая грузовик сбил школьника в Астане. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.