Замакима погиб в жутком ДТП по пути на работу в Атырауской области

В Атырауской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб заместитель акима Кызылкогинского района Ерболат Игали. Ему было 45 лет, передает Zakon.kz.

По предварительной информации, трагедия произошла сегодня утром. Служебный автомобиль, в котором Ерболат Игали ехал вместе с водителем на работу, перевернулся на трассе, пишет издание "Ак Жайык".

В результате аварии чиновник скончался на месте. Водитель остался жив. Информацию о гибели подтвердили в акимате Атырауской области.

"Выражаем соболезнования семье, родным и близким, а также коллегам в связи с внезапной кончиной заместителя акима Кызылкогинского района Ерболата Айдынгалиевича Игали", – сообщили в областном акимате.

Известно, что в следующем месяце ему должно было исполниться 46 лет. У него остались пятеро детей.

Трудовой путь Ерболат Игали начинал в качестве корреспондента местной газеты. С 30 января 2023 года занимал должность заместителя акима Кызылкогинского района.

