Происшествия

Зажатого батареей ребенка смогли высвободить только спасатели – видео

освободили ребенка , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 10:20
В Петропавловске у девочки во время игры нога застряла между секциями батареи отопления и она не смогла выбраться самостоятельно. На помощь ребенку оперативно прибыли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС смогли освободить восьмилетнего ребенка с помощью специальных инструментов. Инцидент произошел в одной из квартир Петропавловска. Во время игры ребенок случайно зажал палец ноги между секциями радиатора отопления.

Самостоятельно освободиться девочка не смогла, после чего взрослые вызвали экстренные службы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разжали секции батареи и освободили ребенка. После оказания помощи девочку передали медикам.

Информация о ее состоянии не уточняется. В МЧС напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что в Алматы сотрудники ДЧС спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал из окна квартиры на шестом этаже. Малыш остался дома один без присмотра взрослых.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
