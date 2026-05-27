Происшествия

Машину занесло на встречную полосу: страшное ДТП произошло в Павлодаре

Фото: Zakon.kz
Жуткая авария с участием общественного транспорта произошла в Павлодаре. В результате инцидента серьезные травмы получили четыре человека, в том числе двое маленьких детей, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с общественным транспортом, сообщает телеканал Almaty.tv.

Среди четырех пострадавших – двое детей. Также медицинская помощь понадобилась 35-летней женщине и 41-летнему мужчине. Все они доставлены в городскую больницу. По факту ДТП полицией проводится проверка.

"Девочка 2024 года рождения госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом: ушибы внутренних органов. Состояние средней степени тяжести. Мальчик 2014 года рождения после осмотра и проведения необходимых обследований направлен на амбулаторное наблюдение с диагнозом: ушибы и ссадины", – сообщили в пресс-службе Павлодарской областной детской больницы.

Ранее сообщалось, что замакима погиб в жутком ДТП по пути на работу в Атырауской области.

