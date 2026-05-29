Происшествия

Сорвался с лошади во время игры: школьник трагически погиб в Акмолинской области

Фото: primeminister.kz
В Акмолинской области трагически погиб восьмиклассник, упавший с лошади во время игры в кокпар. По факту смерти несовершеннолетнего 2012 года рождения полиция уже возбудила уголовное дело, передает Zakon.kz.

Как сообщает местный паблик kokshetautoday, несчастный случай произошел 26 мая в селе Рахымжана Кошкарбаева. По предварительной информации, подросток получил тяжелейшие травмы во время тренировки по национальной игре.

Очевидцы пытались экстренно доставить мальчика в больницу, однако пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение.

"При этом вокруг происшествия возникло немало вопросов. В районном акимате заявили, что мероприятие официально не согласовывали. В управлении образования сообщили, что инцидент произошел в свободное от учебы время, когда дети катались верхом на открытой местности", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят досудебное расследование, чтобы установить точные обстоятельства и восстановить хронологию произошедшего. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Полицейскими предварительно установлено, что трагический инцидент произошел 26 мая в Целиноградском районе во время тренировки по национальной игре кокпар. Несовершеннолетний 2012 года рождения скончался в результате падения с лошади.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.В рамках следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям организаторов тренировки и лиц, ответственных за обеспечение безопасности участников", – рассказали 29 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области произошло жесткое столкновение рейсового автобуса и грузовика, момент которого попал на камеры видеорегистраторов.

