Происшествия

Казахстанец зацепился за провисший интернет-кабель и получил травмы

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 06:22 Фото: Zakon.kz
В Атырау подросток получил травмы, повиснув на упавшем от ветра проводе телекоммуникационной компании, сообщает Zakon.kz.

Все произошло, когда мальчик катался возле дома на велосипеде. Он не заметил кабель, который оказался как раз на уровне его шеи, передает "КТК".

"На место тут же вызвали скорую. На шее у мальчика остался след от кабеля и глубокая ссадина. При этом он упал с велосипеда и ударился головой", – говорится в репортаже.

Выяснилось, что провод принадлежит телекоммуникационной компании, который сорвало ветром. К счастью, провод не был под напряжением. После осмотра врачи отпустили мальчика лечиться домой.

Со слов пресс-секретарь акима города Атырау Еркеназ Калижан, провисшая интернет-линия в срочном порядке была полностью восстановлена и закреплена.

А в Алматы студент из Ирана отстал от туристической группы и уснул в горах.

Алия Абди
Алия Абди
