Иностранец приехал в Казахстан и бесследно исчез после ночного застолья

В Павлодаре ищут гражданина России, пропавшего в Иртыше. По информации ДЧС, 36-летний мужчина исчез в реке рано утром 28 мая в районе улицы Луговая. Как утверждают очевидцы, незадолго до происшествия он распивал на берегу спиртные напитки, передает Zakon.kz.

Как сообщает 30 мая 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", на берегу Иртыша в Павлодаре иностранец оказался с несколькими парнями, с которыми познакомился лишь недавно и вместе стали употреблять спиртное.

"В три часа ночи компания решила продолжить свое мероприятие, распивали там спиртное. Примерно к 5 часам молодой человек 1990 года, не гражданин Казахстана, приехал в гости из России, зашел в воду, искупался, вышел, начали продолжать распивать. Далее второй раз пошел и все, его нет. В настоящее время поиски ведутся", – рассказал Тлекжан Галямов, начальник управления ДЧС Павлодарской области.

По информации спикера, парней, которые были вместе с пропавшим на берегу, доставили в полицию и по каждому составили протокол за употребление спиртного в общественном месте, с наложением штрафа почти по 22 тысячи тенге. Отмечается, что в 90% случаев тонут из-за употребления алкоголя.

Схожий случай произошел 18 мая в Иртышском районе. Там девушка с парней вместе проводили время на берегу реки, также распивали, и сельчанка заходила купаться. На первый раз ей повезло, а вот во второй она уже пропала под водой.

