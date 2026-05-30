Астанчанин, "державший в страхе" весь автобус, лишился свободы

Поездка в столичном общественном транспорте обернулась для жителя Астаны 15 сутками изоляции от общества за нецензурную брань и агрессивное поведение в автобусе. Об этом 30 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Стражи порядка не просто пресекли хулиганство, но и опубликовали назидательное видео, на котором запечатлен сам инцидент в салоне автобуса.

На кадрах отчетливо видно, как один из пассажиров городского маршрута демонстративно нарушает общественный порядок, громко выражается нецензурной бранью и ведет себя вызывающе по отношению к окружающим.

"Полицией по данному факту установлен и доставлен в Управление полиции района "Алматы" 51-летний мужчина. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда нарушителю назначен арест сроком на 15 суток", – сообщили правоохранители.

В Департаменте полиции строго напомнили, что любое пренебрежение правилами приличия и нарушение покоя граждан влечет за собой неотвратимую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Стражи порядка в очередной раз призвали жителей и гостей столицы неукоснительно соблюдать нормы общественного поведения, проявлять взаимное уважение к окружающим и не допускать противоправных действий в публичных местах.

