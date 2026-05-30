Астанчанин, "державший в страхе" весь автобус, лишился свободы
Стражи порядка не просто пресекли хулиганство, но и опубликовали назидательное видео, на котором запечатлен сам инцидент в салоне автобуса.
На кадрах отчетливо видно, как один из пассажиров городского маршрута демонстративно нарушает общественный порядок, громко выражается нецензурной бранью и ведет себя вызывающе по отношению к окружающим.
"Полицией по данному факту установлен и доставлен в Управление полиции района "Алматы" 51-летний мужчина. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда нарушителю назначен арест сроком на 15 суток", – сообщили правоохранители.
В Департаменте полиции строго напомнили, что любое пренебрежение правилами приличия и нарушение покоя граждан влечет за собой неотвратимую ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Стражи порядка в очередной раз призвали жителей и гостей столицы неукоснительно соблюдать нормы общественного поведения, проявлять взаимное уважение к окружающим и не допускать противоправных действий в публичных местах.
