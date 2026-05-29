"Поцелуй меня": пьяный мужчина приставал к пассажирам автобуса в Алматы

В социальных сетях распространяется видео из алматинского автобуса №34, где нетрезвый мужчина домогался пассажиров. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы, передает Zakon.kz.

Очевидица инцидента поделилась подробностями в соцсети Threads. По ее словам, неадекватный мужчина сначала подошел к ней с навязчивым предложением поцеловаться, а после замечаний переключился на другую пассажирку.

"Потом он подошел к этой девушке и поставил свой пакет на ее колени без спроса. Сзади сидевший пассажир парень не выдержал и сказал ему отойти и сесть на пустое место. После этого он сидел, а когда девушка вышла на остановке, он мигом за ней резко вышел", – написала она в своем посте.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что уже начали проверку по данному факту.

"Информируем, что по данному факту заявлений и обращений в полицию города Алматы не поступало. Между тем проводятся проверочные мероприятия", – сообщили в ведомстве 29 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что неравнодушные жители Алматы поддержали и защитили девушку, к которой в автобусе приставал неизвестный мужчина.