В Уральске пожар в кафе едва не привел к взрыву

В Уральске по улице Тайманова загорелась кровля одноэтажного кафе и часть здания. На место происшествия силы МЧС были направлены по повышенному рангу вызова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, в ходе тушения спасатели вынесли из здания два кислородных баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожар потушили. Во время инцидента никто не пострадал.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

