В Уральске пожар в кафе едва не привел к взрыву
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Уральске по улице Тайманова загорелась кровля одноэтажного кафе и часть здания. На место происшествия силы МЧС были направлены по повышенному рангу вызова, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в министерстве, в ходе тушения спасатели вынесли из здания два кислородных баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.
Пожар потушили. Во время инцидента никто не пострадал.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что пожар в школе Аркалыка удалось потушить на площади 1100 квадратных метров.
