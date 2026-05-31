Прогулка на базе отдыха в Актобе закончилась для женщины инвалидностью

В Актобе суд обязал базу отдыха выплатить компенсацию женщине, получившей тяжелые травмы во время конной прогулки, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазона", инцидент произошел во время отдыха на одной из местных баз, где посетителям предоставляли услуги верховой езды. Женщина упала с лошади и была госпитализирована. Позже ей была установлена инвалидность II группы.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального ущерба. Суд установил, что организатор прогулки не обеспечил необходимые меры безопасности.

В результате решение было вынесено в пользу истца. Базу отдыха обязали выплатить 10 млн тенге морального и 2,27 млн тенге материального ущерба.

Ранее сообщалось, что казахстанец зацепился за провисший интернет-кабель и получил травмы.