Трагедию с подростком предотвратили спасатели Астаны
В Астане спасатели предотвратили возможную трагедию с участием подростка. Сообщение о девушке, находившейся на подоконнике квартиры на 9-м этаже жилого дома по улице Б. Майлина, поступило в экстренные службы 31 мая, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на место оперативно прибыли сотрудники спасательного отряда.
Спасатели вскрыли дверь квартиры, сняли девушку с опасного положения и передали в безопасное место. Для дополнительной защиты перед домом был развернут "куб жизни".
Благодаря своевременным действиям спасателей удалось избежать трагедии. Девушка 2010 года рождения была спасена. Обстоятельства происшествия выясняются.
