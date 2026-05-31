Трагедию с подростком предотвратили спасатели Астаны

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане спасатели предотвратили возможную трагедию с участием подростка. Сообщение о девушке, находившейся на подоконнике квартиры на 9-м этаже жилого дома по улице Б. Майлина, поступило в экстренные службы 31 мая, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на место оперативно прибыли сотрудники спасательного отряда. Спасатели вскрыли дверь квартиры, сняли девушку с опасного положения и передали в безопасное место. Для дополнительной защиты перед домом был развернут "куб жизни". Благодаря своевременным действиям спасателей удалось избежать трагедии. Девушка 2010 года рождения была спасена. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее иностранцы заблудились в горах Акмолинской области и вызвали спасателей.

