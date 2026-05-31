Две смерти за месяц: работник трагически погиб на шахте в ВКО

В Восточно-Казахстанской области на шахте KAZ Minerals вновь погиб работник. Это уже второй смертельный случай на предприятии с начала месяца, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 мая 2026 года "24KZ", трагедия произошла накануне вечером на Артемьевской шахте ТОО "ВостокЦветМет".

По информации пресс-службы компании, причиной стал вывал горной массы. В настоящее время все работы на объекте приостановлены, проводится расследование.

Добавим, что 9 мая на этой же шахте погиб механик пылевентиляционной службы. Он упал с высоты около 9 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.