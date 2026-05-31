#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Такси врезалось в отбойник: студент лишился ног после ДТП на трассе Астана – Павлодар

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 19:46 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области такси с пассажирами протаранило дорожный отбойник. В результате аварии три человека госпитализированы, при этом 21-летнему пассажиру, который сейчас находится в реанимации, ампутировали обе ноги, передает Zakon.kz.

Информация о трагедии, произошедшей 29 мая около 21:00, изначально появилась в местном Instagram-паблике "Экибас в теме". По предварительным данным, за рулем автомобиля Hyundai Tucson находился молодой водитель 2004 года рождения, который в какой-то момент не справился с управлением.

Основной удар пришелся на пассажира 2005 года рождения, чьи травмы оказались критическими.

"В аварии тяжело пострадал пассажир 2005 года рождения. Полученные травмы оказались крайне тяжелыми: пострадавший лишился ноги в момент ДТП. Со слов очевидцев, бригада скорой помощи прибыла примерно через 1,5 часа, все это время пострадавший находился в сознании", – говорится в публикации паблика.

Во время транспортировки пострадавшего в больницу Экибастуза его состояние резко ухудшилось: парень потерял сознание, у него произошла остановка сердца. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медикам пришлось ампутировать юноше и вторую ногу, точный прогноз относительно его дальнейшего состояния врачи пока не дают.

Кроме того, выяснились странные обстоятельства самой поездки, которая оформлялась как междугородний заказ. Близкие пострадавшего заявляют о возможных нарушениях со стороны перевозчика.

"Также сообщается, что поездка была организована через сервис "Яндекс.Такси" для междугородних перевозок. По словам родственников и близких пострадавшего, имеются вопросы относительно обстоятельств организации поездки, поскольку фактически за пассажирами приехали другой автомобиль и другой водитель. Данные обстоятельства требуют проверки уполномоченными органами", – отмечается в сообщении.

На случившееся оперативно отреагировали в правоохранительных органах. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, подтвердив начало официального разбирательства.

"Полицией проводится расследование по факту ДТП, в результате которого три пассажира доставлены в больницу. По предварительным данным, 29 мая на автодороге "Астана – Павлодар" водитель автомашины Hyundai Tucson совершил наезд на препятствие в виде криволинейного бруса. Автомашина помещена на специальную стоянку", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Сейчас родные и близкие покалеченного в аварии пассажира надеются на максимальную поддержку общественности, широкий резонанс и справедливое расследование всех деталей этого жуткого ДТП.

Ранее сообщалось, что страшная авария с участием общественного транспорта произошла в Павлодаре. В результате инцидента серьезные травмы получили четыре человека, в том числе двое маленьких детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
18:04, 07 августа 2025
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: водитель попал под амнистию
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
13:54, 03 июня 2025
В Астане ребенок лишился ног после аварии с автобусом: подробности от врачей
Mercedes врезался в дерево: в Уральске погибли два человека
05:40, 01 октября 2023
Mercedes врезался в дерево: в Уральске погибли два человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Собранное впечатление&quot;: в Армении оценили предстоящий матч против сборной Казахстана
19:31, Сегодня
"Собранное впечатление": в Армении оценили предстоящий матч против сборной Казахстана
Зангар Нурланулы удачно стартовал на юношеском &quot;Ролан Гаррос&quot;
18:45, Сегодня
Зангар Нурланулы удачно стартовал на юношеском "Ролан Гаррос"
Экс-вратарь сборной Казахстана Кафанов оценил выступление Сафонова в финале Лиги чемпионов
18:19, Сегодня
Экс-вратарь сборной Казахстана Кафанов оценил выступление Сафонова в финале Лиги чемпионов
Сборная Венгрии опубликовала состав на матч против Казахстана
17:35, Сегодня
Сборная Венгрии опубликовала состав на матч против Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: