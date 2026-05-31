Такси врезалось в отбойник: студент лишился ног после ДТП на трассе Астана – Павлодар

В Павлодарской области такси с пассажирами протаранило дорожный отбойник. В результате аварии три человека госпитализированы, при этом 21-летнему пассажиру, который сейчас находится в реанимации, ампутировали обе ноги, передает Zakon.kz.

Информация о трагедии, произошедшей 29 мая около 21:00, изначально появилась в местном Instagram-паблике "Экибас в теме". По предварительным данным, за рулем автомобиля Hyundai Tucson находился молодой водитель 2004 года рождения, который в какой-то момент не справился с управлением.

Основной удар пришелся на пассажира 2005 года рождения, чьи травмы оказались критическими.

"В аварии тяжело пострадал пассажир 2005 года рождения. Полученные травмы оказались крайне тяжелыми: пострадавший лишился ноги в момент ДТП. Со слов очевидцев, бригада скорой помощи прибыла примерно через 1,5 часа, все это время пострадавший находился в сознании", – говорится в публикации паблика.

Во время транспортировки пострадавшего в больницу Экибастуза его состояние резко ухудшилось: парень потерял сознание, у него произошла остановка сердца. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медикам пришлось ампутировать юноше и вторую ногу, точный прогноз относительно его дальнейшего состояния врачи пока не дают.

Кроме того, выяснились странные обстоятельства самой поездки, которая оформлялась как междугородний заказ. Близкие пострадавшего заявляют о возможных нарушениях со стороны перевозчика.

"Также сообщается, что поездка была организована через сервис "Яндекс.Такси" для междугородних перевозок. По словам родственников и близких пострадавшего, имеются вопросы относительно обстоятельств организации поездки, поскольку фактически за пассажирами приехали другой автомобиль и другой водитель. Данные обстоятельства требуют проверки уполномоченными органами", – отмечается в сообщении.

На случившееся оперативно отреагировали в правоохранительных органах. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, подтвердив начало официального разбирательства.

"Полицией проводится расследование по факту ДТП, в результате которого три пассажира доставлены в больницу. По предварительным данным, 29 мая на автодороге "Астана – Павлодар" водитель автомашины Hyundai Tucson совершил наезд на препятствие в виде криволинейного бруса. Автомашина помещена на специальную стоянку", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Сейчас родные и близкие покалеченного в аварии пассажира надеются на максимальную поддержку общественности, широкий резонанс и справедливое расследование всех деталей этого жуткого ДТП.

