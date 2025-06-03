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Происшествия

В Астане ребенок лишился ног после аварии с автобусом: подробности от врачей

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 13:54 Фото: akorda.kz
Пациенткой, которой ампутировали ноги после страшного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в Астане, является ребенок. Об этом корреспонденту Zakon.kz 3 июня 2025 года рассказали в столичном управлении общественного здравоохранения.

Врачи уточнили, что из числа доставленных 15 пострадавших было шестеро детей. Всех осмотрели в приемном покое специалисты.

"Пятеро из них были были отпущены на амбулаторное лечение, так как не было необходимости в стационарном лечении".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

К сожалению, девочка 2017 года рождения пострадала серьезно. Находится в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи делали все, что смогли. Но пришлось провести ампутацию нижних конечностей".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 13:54
Маршрутный автобус врезался в столб в Астане: есть пострадавшие

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, а полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.

Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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