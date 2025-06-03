В Астане ребенок лишился ног после аварии с автобусом: подробности от врачей

Пациенткой, которой ампутировали ноги после страшного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в Астане, является ребенок. Об этом корреспонденту Zakon.kz 3 июня 2025 года рассказали в столичном управлении общественного здравоохранения.

Врачи уточнили, что из числа доставленных 15 пострадавших было шестеро детей. Всех осмотрели в приемном покое специалисты.

"Пятеро из них были были отпущены на амбулаторное лечение, так как не было необходимости в стационарном лечении". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

К сожалению, девочка 2017 года рождения пострадала серьезно. Находится в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи делали все, что смогли. Но пришлось провести ампутацию нижних конечностей". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, а полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.

Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.