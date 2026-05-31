Происшествия

Мощный взрыв уничтожил авто и покалечил людей в Астане – момент попал на видео

В Астане ликвидировано возгорание автомобиля, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 22:51 Фото: magnific
В Астане прямо посреди проезжей части загорелся легковой автомобиль. ЧП произошло в районе Сарайшык на улице К. Аманжолова, мгновенно приковав к себе внимание очевидцев и прохожих, передает Zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы. По данным ведомства, сначала в авто произошел хлопок газовоздушной смеси.

Машину тут же охватило мощное пламя, которое быстро перекинулось на припаркованные рядом автомобили и повредило их.

"На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и сотрудники Центра медицины катастроф. Силами огнеборцев возгорание было ликвидировано", – сообщили 31 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В результате пожара имеются пострадавшие. Им оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения города. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что страшный пожар заставил людей в панике бежать из торгового центра в Жамбылской области.

