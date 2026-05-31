Происшествия

Страшный пожар заставил людей в панике бежать из ТЦ в Жамбылской области

В Жамбылской области ликвидирован пожар в торговом центре, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 21:14 Фото: МЧС РК
В селе Мерке Жамбылской области вспыхнул крупный пожар в двухэтажном торговом центре, который едва не обернулся трагедией для десятков посетителей. Об этом 31 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на кухне местного кафе и за считанные минуты перекинулся на крышу здания, угрожая уничтожить весь комплекс. До приезда экстренных служб из охваченного дымом торгового центра самостоятельно эвакуировались 20 человек.

"На место происшествия по повышенному рангу незамедлительно прибыли силы МЧС, добровольцы "Ауыл құтқарушылары", полицейские и службы жизнеобеспечения". МЧС РК

Благодаря слаженным и молниеносным действиям спасателей и местных волонтеров бушующую стихию удалось укротить и полностью ликвидировать в кратчайшие сроки, не дав пламени поглотить соседние объекты.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания и подсчитывают нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Уральске пожар в кафе едва не привел к взрыву.

Канат Болысбек
