Землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Землетрясение произошло в области Жетысу 1 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По информации Казахстанского национального центра данных, в 10:56 по времени Астаны в 34 км к юго-востоку от города Текели произошло землетрясение.
Магнитуда подземных толчков mb=3.8. Энергетический класс K=9.0.
В Павлодарской области 26 мая 2026 года сейсмологи зарегистрировали землетрясение. Эпицентр располагался в селе Баянаул Баянаульского района.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript