Землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана

Землетрясение произошло в области Жетысу 1 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, в 10:56 по времени Астаны в 34 км к юго-востоку от города Текели произошло землетрясение.

Магнитуда подземных толчков mb=3.8. Энергетический класс K=9.0.

В Павлодарской области 26 мая 2026 года сейсмологи зарегистрировали землетрясение. Эпицентр располагался в селе Баянаул Баянаульского района.