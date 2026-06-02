Казахстанец испугался тюрьмы и обокрал родную мать по указанию мошенников

В Кокшетау 21-летний парень стал жертвой изощренной аферы и отдал телефонным мошенникам материнское золото на сумму более 6 млн тенге. Напуганный угрозами молодой человек сам вынес из дома семейные ценности и спрятал их в указанном тайнике, передает Zakon.kz.

Об этом 2 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области. По данным ведомства, криминальный триллер, разыгранный по телефону, начался для юноши вполне обыденно.

29 мая ему поступил звонок от лжесотрудников сотовой компании, которые под предлогом банальной замены SIM-карты выудили у парня код из SMS-сообщения. Как только доступ к личным данным был получен, в игру вступила следующая соучастница схемы, представившаяся работником портала eGov.

"Звонившая сообщила, что в отношении молодого человека якобы совершаются мошеннические действия, и для проведения "декларации имущества" потребовала сфотографировать имеющиеся дома ценности, в том числе ювелирные изделия. Доверившись собеседнице, горожанин выполнил все указания и продолжил общение с мошенниками". Департамент полиции Акмолинской области

Кульминация обмана наступила на следующий день, когда к делу подключился "тяжелый калибр" – подставной сотрудник силовых структур. Действуя по классической схеме жесткого психологического прессинга, лжеполицейский ошарашил парня заявлением, что через счета его семьи якобы финансируются запрещенные организации.

Злоумышленник настолько мастерски запугал молодого человека, что тот поверил в реальную угрозу получить до 15 лет лишения свободы для всей своей семьи.

"Находясь под влиянием угроз, потерпевший собрал все золотые украшения, принадлежащие матери, сложил их в пакет и спрятал в указанном мошенниками месте неподалёку от дома. Всего злоумышленникам были переданы 18 золотых изделий общей стоимостью 6 120 000 тенге. В подтверждение выполненных действий молодой человек отправил мошенникам видео с местонахождением драгоценностей", – говорится в сообщении.

Преступная схема раскрылась лишь 31 мая, когда мать потерпевшего обнаружила пропажу ювелирных изделий и обратилась в полицию, предполагая, что в доме произошла кража. В ходе разбирательства выяснилось, что сын стал жертвой тщательно спланированного интернет-мошенничества.

По данному факту уже начато досудебное расследование, полицейские пытаются выйти на след циничных манипуляторов.

В Департаменте полиции в очередной раз убедительно просят казахстанцев провести беседы со своими близкими и напоминают, что ни сотрудники банков, ни правоохранители, ни операторы связи никогда не требуют диктовать коды из SMS, отправлять фотографии личных вещей или прятать золото по тайникам. При любом подозрительном звонке единственно верное решение – немедленно повесить трубку.

В преддверии летних каникул казахстанцев также просят следить внимательнее за действиями детей, которые тоже легко могут стать жертвами мошенников.